عاجل-أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها

أغلقت أمانة منطقة عسير، أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بمدينة أبها، وذلك بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المنشآت التجارية، رصدت عدة مخالفات صحية وبلدية بحق أحد المنتجعات الشهيرة بمدينة أبها.

وبين بأن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم حصول المنشاة على تراخيص نظامية لتشغيله أضافة إلى افتقار المنشأة إلى أدنى اشتراطات السلامة علاوة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تقديم الطعام بالمنشاة.

وأكد الحميدي بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المنشآت التجارية المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها. مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المنشآت المخالفة وأي مخالفة بلدية أخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على 940.