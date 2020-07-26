الخدمات الطبية بالداخلية تنظم ملتقى مستجدات مكافحة كورونا

وتتضمن جلسات الملتقى جهود واستعدادات الكوادر الصحية بالمملكة خلال موسم حج هذا العام 1441، وتحديات طب الحشود في مواجهة فايروس كورونا المستجد «covid-19»، وعوامل الخطورة للإصابة بالفايروس. ويأتي ذلك ضمن الجهود التثقيفية والتوعوية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية ممثلةً بمستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة.
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