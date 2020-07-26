جولات للتعريف بكيفية اختيار الأضاحي

قام فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بزيارة على أسواق الماشية، حيث تم التقاء المواطنين والمقيمين وإرشادهم بكيفية اختيار أضحية العيد من حيث النوع والحالة الصحية والعمر، كما تم التوضيح للمستهلكين كيفية التعرف على الأضحية، والعلامات الحيوية التي تبين مرضها وصحتها. وذلك للإسهام في رفع الوعي لدى مرتادي الأسواق.
وتم توزيع نشرات تتضمن العديد من الإرشادات التوعوية بذلك، وسوف تتواصل الزيارات لأسواق الماشية في الفترة القادمة، لتشمل معظم أسواق الماشية في منطقة عسير.
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