أمطار تنعش أجواء ألمع والمدني يحذر من التقلبات

هطلت أول من أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المحافظة، وباشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة الآثار التي خلّفتها الأمطار خلال الأيام الماضية، وأحدثت عدداً من الإغلاقات للطرق بسبب ما حملته من حجارة ومخلفات.

وتركزت أعمال فرق البلدية في الطرق والتقاطعات الرئيسة والشوارع المحورية. وأكّد رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، ومنها محافظة رجال ألمع، حيث كونت فرق عمل تعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها، مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات التي وصلت على الرقم 940 خلال فترة هطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها توقعت عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها، وهبوب رياح مثيرة للأتربة على السواحل وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار.