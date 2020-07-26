بلدي الخرج يقر مجالس الأحياء

أقر المجلس البلدي بمحافظة الخرج برئاسة الدكتور مصلح عبيد العنزي عددا من القرارات والتوصيات التي تخدم محافظة الخرج. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي ماجد مطر العنزي أن أبرز القرارات والتوصيات البدء بمشروع طريق ابن سيناء وإنشاء مجالس الأحياء و3 نقاط ذبح في شرق وغرب وشمال المحافظة، وذلك استعدادًا لموسم عيد الأضحي المبارك. وأضاف العنزي أنه تم البدء في سوق التمور بالمحافظة، مشيراً إلى أن المجلس البلدي والبلدية برئاسة المهندس خالد الزيد يهدفون إلى دراسة جميع ما يخدم أهالي المحافظة وتوفير الخدمات التي من شأنها تطوير المحافظة.



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