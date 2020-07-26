3 سنوات للانتهاء من تطوير مطار أبها

أكد مدير عام مطار أبها الدولي والمطارات الجنوبية المهندس أحمد معيض آل سليم، أن مطار أبها من المطارات التى تشهد كثافة كبيرة من المسافرين والقادمين رغم المعاناة من صغر مساحته التى تزيد على المليون بقليل وهو من أصغر المطارات بحكم الموقع.

وقال إن العمل جارٍ على إكمال تصميم الدراسة ليقام مشروع كبير للمطار قد يستغرق 3 سنوات، وقال إنه تم تحسين المدرج وأصبح يستقبل الطائرات الكبيرة، وتم توسعة مقاعد صالات المغادرة إلى 650 مقعدا من نوعيات جيدة وتوسعة دورات المياه للمسافرين والمصلى، وتم توسعة صالة المغادرة الدولية وصالة القدوم بتكلفة 14 مليون ريال وتم إنشاء صالة خارج المطار لتأجير السيارات.

عطاء ووفاء

كانت مجموعة عطاء ووفاء بأبها برئاسة منشئ المجموعة ناصر عبدالله العواد ومشاركة عدد من أهالي أبها كرمت المهندس أحمد معيض آل سليم، كأول مدير إدارة حكومية يتم زيارته وتكريمه في موقع عمله وذلك بحضور مدير محطة السعودية بأبها عائض القحطاني.

تحسين وتطوير

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أكد المهندس علي بن سعيد بن مسفر، نيابة عن المجموعة، أن تكريم آل سليم جاء تقديرا لجهوده الكبيرة في تحسين وتطوير مطار أبها وإحداث نقلة نوعية في كل مرافق المطار، فيما رحب آل سليم بالجميع وشكرهم على هذه المبادرة وشكر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لاهتمامه الكبير بمرفق مطار أبها وكذلك رئيس الطيران المدني ومساعده.

محل تقدير

أعرب رئيس المجموعة ناصر العواد عن شكره لآل سليم على جهوده، وقال إن هذه الجهود هي محل تقدير الأهالي ونحن نمثلهم بهذا التكريم، كما علق الحضور على جهوده وزملائه في مطار أبها وكذلك الخطوط السعودية ثم جرى تكريمه وقدم التكريم نيابة عن الجميع عضو المجموعة منصور بدوي، ثم قام الجميع برفقة مدير عام المطار ومدير الخطوط السعودية بمحطة أبها عائض القحطاني بجولة على مرافق المطار.