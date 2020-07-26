سياسي / الرئيس التونسي يشدد على أن الحفاظ على السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه



تونس 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى تكوين الحكومة في أجل أقصاه شهر.

وأكد الرئيس لدى تسليمه رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشي ، أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

وقال : " نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية ".

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