

القطيف 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل

// انتهى //

01:07ت م

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القطيف 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ، في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض مما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض عليه، بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق )؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.// انتهى //01:07ت م0211

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: إصابة شخص من أرباب السوابق والقبض عليه بعد مبادرته بالتهجم بسلاح أبيض على رجل أمن أثناء مباشرته في إجراءات ضبط مخالفة لائحة الحد من التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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