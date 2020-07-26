السعودية اليوم / شرطة حائل: الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يسيء لعلم المملكة يعاني من اعتلالات نفسية



حائل 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

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