السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بـ" الحدود الشمالية " تعتمد 322 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ



عرعر 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية اليوم 322 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ، وذلك خلال الاجتماع التحضيري عبر تطبيق زوم لمناقشة التحضيرات والاستعدادات برئاسة مدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي.

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أنه اعتمد 322 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هـ على النحو التالي، 192 جامعاً ومسجداً بمدينة عرعر، و47 في محافظة رفحاء، و 59 بمحافظة طريف، و 23 جامعاً ومسجداً في محافظة العويقيلة، حاثاً جميع المكلفين في الأعمال الميدانية من منسوبي الفرع بضرورة تكثيف الجهود والعمل على خدمة المصلين من خلال التوعية بتوزيع المنشورات والحرص على اتباع البروتوكلات والتعليمات الصحية.

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