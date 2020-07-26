السعودية اليوم / مصر تسجل 511 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 40 حالة وفاة



القاهرة 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 511 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 91583 حالةً من ضمنهم ال 32903 حالات التي شُفيت، و 4558 حالة وفاة.

// انتهى //

23:57ت م

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القاهرة 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 511 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة، وتعافي 933 حالةً ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالات.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 91583 حالةً من ضمنهم ال 32903 حالات التي شُفيت، و 4558 حالة وفاة.// انتهى //23:57ت م0202

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