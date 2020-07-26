السعودية اليوم / الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل لأشخاص من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية



عمّان 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لعدد من الأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان صحفي، أن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع هولاء المتسللين، مما أدى إلى إصابة أحدهم، وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبط 252 كف حشيش وحُولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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23:37ت م

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