السعودية اليوم / 36 ألف متقدم ومتقدمة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل



الجبيل 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واس

بلغ عدد المتقدمين لكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل هذا العام، "36.000" متقدم ومتقدمة، حيث أطلقت الهيئة في وقت سابق آلية القبول الموحد في كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني للفصل الدراسي الأول لعام 1441/ 1442هـ .

وهنأت الهيئة الملكية المقبولين والمقبولات في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل في الدفعة الأولى، مشيرةً إلى استمرار إعلان دفعات القبول حتى الأربعاء القادم، متمنيةً التوفيق للجميع.

وأكد مدير عام قطاع التعليم بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري، أن الهيئة الملكية عمدت إلى تغيير نسبة القبول الموزونة للطلبة المتقدمين مراعاةً للوضع الراهن، وذلك بواقع 50 % قدرات، 30 % ثانوية عامة، 20 % تحصيلي بخلاف الأعوام السابقة، وأدرجت عددًا من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها لاستكمال إجراءات القبول.

// انتهى//

23:33ت م

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