السعودية اليوم/ رئيس جامعة الملك فهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



الظهران 03 ذو الحجة 1441 الموافق 24 يوليو 200 واس

رفع رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجريت له - حفظه الله.

ودعا الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية ويبقيه ذخرا لشعبه وبلده وأمته، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .

//انتهى//

23:31ت م

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