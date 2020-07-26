السعودية اليوم / دول القارة الإفريقية تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا



أديس أبابا 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض فيروس

وأوضح تقرير صادر عن المركز أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء القارة ارتفع من 787501 أمس ليصل إلى 810008 حالات.

ولفت الانتباه إلى أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 17088، مقارنة بـ 16697 حالة سجلت نفس الفترة من أمس.

وتحدث التقرير عن تعافي 462374 شخصاً من المرض في دول القارة.

// انتهى //

23:25ت م

0196



أديس أبابا 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في جميع أنحاء دول القارة الإفريقية بلغ 810008 حالات.وأوضح تقرير صادر عن المركز أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء القارة ارتفع من 787501 أمس ليصل إلى 810008 حالات.ولفت الانتباه إلى أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 17088، مقارنة بـ 16697 حالة سجلت نفس الفترة من أمس.وتحدث التقرير عن تعافي 462374 شخصاً من المرض في دول القارة.// انتهى //23:25ت م0196

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