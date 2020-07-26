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2020-07-26 شرطة الشرقية: إصابة أحد أرباب السوابق والقبض عليه بعد مبادرته بالتهجم على رجل أمن متابعات الخليج 365 - واس صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض مما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض عليه، بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق )؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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