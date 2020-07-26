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عززت وزارة الصحة جهودها الرامية لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم، بتخصيص عيادة طبية متخصصة في كل مقر سكن للحجاج، ويرافق كل مجموعة من الحجاج ممارسون صحيون طوال الوقت لتقديم المساعدة الطبية.
ويرافق حجاج بيت الله الحرام طواقم طبية وإسعافية مجهزين بجميع الوسائل في كل خطوة لخدمة ضيوف الرحمن.
وهيأت الوزارة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة وذلك في مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، كما جهزت مستشفى متحركًا مخصصًا للعناية المركزة، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز.
وتتماشى هذه الإجراءات والاستعدادات الصحية مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق حجًا آمنًا بإذن الله.وزارة الصحة المشاعر المقدسة
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 12:43 AM
الصحة : عيادة متخصصة في كل مقر سكن للحجاج
عززت وزارة الصحة جهودها الرامية لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم، بتخصيص عيادة طبية متخصصة في كل مقر سكن للحجاج، ويرافق كل مجموعة من الحجاج ممارسون صحيون طوال الوقت لتقديم المساعدة الطبية.
ويرافق حجاج بيت الله الحرام طواقم طبية وإسعافية مجهزين بجميع الوسائل في كل خطوة لخدمة ضيوف الرحمن.
وهيأت الوزارة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة وذلك في مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، كما جهزت مستشفى متحركًا مخصصًا للعناية المركزة، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز.
وتتماشى هذه الإجراءات والاستعدادات الصحية مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق حجًا آمنًا بإذن الله.
، طواقم طبية ترافق ضيوف الرحمن لتحقيق حج آمن ،
المصدر : الخليج 365
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