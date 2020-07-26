، 3 أيام تجهِّز النصر لديربي العاصمة.. معسكر داخلي منضبط ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يقيم الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكرًا إعداديًّا في مقر النادي لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك قبل مباراته المقبلة أمام الهلال؛ إذ سيستضيف الأخير الديربي في الخامس من أغسطس المقبل على أرضه في ملعب الملك فهد الدولي.
وعلى الصعيد الميداني أجرى الفريق الأول تدريباته اليومية أمس تحت إشراف "البرتغالي" فيتوريا، الذي فرض تمارين لياقية لضمان رفع الجانب البدني لعناصره قبل الاستئناف، وأتبعه بتمارين تكتيكية متنوعة، ثم طبقها عبر تدريبات خاصة.
النصر الهلال ديربي الرياض
3 أيام تجهِّز النصر لديربي العاصمة.. معسكر داخلي منضبطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-26
يقيم الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكرًا إعداديًّا في مقر النادي لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك قبل مباراته المقبلة أمام الهلال؛ إذ سيستضيف الأخير الديربي في الخامس من أغسطس المقبل على أرضه في ملعب الملك فهد الدولي.
وعلى الصعيد الميداني أجرى الفريق الأول تدريباته اليومية أمس تحت إشراف "البرتغالي" فيتوريا، الذي فرض تمارين لياقية لضمان رفع الجانب البدني لعناصره قبل الاستئناف، وأتبعه بتمارين تكتيكية متنوعة، ثم طبقها عبر تدريبات خاصة.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:30 AM
يقيم الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكرًا إعداديًّا في مقر النادي لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك قبل مباراته المقبلة أمام الهلال؛ إذ سيستضيف الأخير الديربي في الخامس من أغسطس المقبل على أرضه في ملعب الملك فهد الدولي.
وعلى الصعيد الميداني أجرى الفريق الأول تدريباته اليومية أمس تحت إشراف "البرتغالي" فيتوريا، الذي فرض تمارين لياقية لضمان رفع الجانب البدني لعناصره قبل الاستئناف، وأتبعه بتمارين تكتيكية متنوعة، ثم طبقها عبر تدريبات خاصة.
، 3 أيام تجهِّز النصر لديربي العاصمة.. معسكر داخلي منضبط ،
المصدر : الخليج 365
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