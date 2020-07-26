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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية.
وتخلل التدريب تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وجُمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.
من جهة ثانية، أنهى اللاعب محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي، وشارك في المناورة التي فرضها الجهاز الفني. وواصل اللاعب هتان باهبري برنامجه التأهيلي بالجري، وأدى تدريبات بالكرة.
كما شارك حارس الفريق عبدالله المعيوف في الجزء الأول من المران قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.الهلال
الهلال يستأنف تدريباته.. والشلهوب يُنهي برنامجه التأهيليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25
استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية.
وتخلل التدريب تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وجُمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.
من جهة ثانية، أنهى اللاعب محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي، وشارك في المناورة التي فرضها الجهاز الفني. وواصل اللاعب هتان باهبري برنامجه التأهيلي بالجري، وأدى تدريبات بالكرة.
كما شارك حارس الفريق عبدالله المعيوف في الجزء الأول من المران قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
11:04 PM
استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية.
وتخلل التدريب تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وجُمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.
من جهة ثانية، أنهى اللاعب محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي، وشارك في المناورة التي فرضها الجهاز الفني. وواصل اللاعب هتان باهبري برنامجه التأهيلي بالجري، وأدى تدريبات بالكرة.
كما شارك حارس الفريق عبدالله المعيوف في الجزء الأول من المران قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.
، الهلال يستأنف تدريباته.. والشلهوب يُنهي برنامجه التأهيلي ،
المصدر : الخليج 365
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