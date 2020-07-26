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محمد بن مسعود - الدمام - كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اليوم السبت آخر تجاربه الودية أمام نظيره الثقبة 4/ 3، وذلك في إطار تحضيراته لاستئناف المسابقات الرياضة مطلع أغسطس المقبل.
وتكفل بأهداف الفريق الاتفاقي كل من: حامد الغامدي في الدقيقة الخامسة، وعلي هزازي في الدقيقة الـ24، وصالح العمري في الدقيقة الـ50، وماهر محمد في الدقيقة الـ81.
وكان الاتفاق قد تعادل في أولى مبارياته الودية أمام الباطن قبل أن يفوز على الخليج 3-0، وكسب بعد ذلك نظيره الثقبة برباعية في ثالث مبارياته الودية، ثم خسر أمام القادسية0/ 2 أمس في رابع تجاربه الودية.
الاتفاق
في آخر تجاربه الودية.. الاتفاق يُسقط الثقبة برباعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25
كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اليوم السبت آخر تجاربه الودية أمام نظيره الثقبة 4/ 3، وذلك في إطار تحضيراته لاستئناف المسابقات الرياضة مطلع أغسطس المقبل.
وتكفل بأهداف الفريق الاتفاقي كل من: حامد الغامدي في الدقيقة الخامسة، وعلي هزازي في الدقيقة الـ24، وصالح العمري في الدقيقة الـ50، وماهر محمد في الدقيقة الـ81.
وكان الاتفاق قد تعادل في أولى مبارياته الودية أمام الباطن قبل أن يفوز على الخليج 3-0، وكسب بعد ذلك نظيره الثقبة برباعية في ثالث مبارياته الودية، ثم خسر أمام القادسية0/ 2 أمس في رابع تجاربه الودية.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:57 PM
كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اليوم السبت آخر تجاربه الودية أمام نظيره الثقبة 4/ 3، وذلك في إطار تحضيراته لاستئناف المسابقات الرياضة مطلع أغسطس المقبل.
وتكفل بأهداف الفريق الاتفاقي كل من: حامد الغامدي في الدقيقة الخامسة، وعلي هزازي في الدقيقة الـ24، وصالح العمري في الدقيقة الـ50، وماهر محمد في الدقيقة الـ81.
وكان الاتفاق قد تعادل في أولى مبارياته الودية أمام الباطن قبل أن يفوز على الخليج 3-0، وكسب بعد ذلك نظيره الثقبة برباعية في ثالث مبارياته الودية، ثم خسر أمام القادسية0/ 2 أمس في رابع تجاربه الودية.
، في آخر تجاربه الودية.. الاتفاق يُسقط الثقبة برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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