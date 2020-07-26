محمد بن مسعود - الدمام - "المدخلي" يحتفل بزواج "مازن" وسط الإجراءات الاحترازية





الكلمات المفتاحية احتفل أحمد بن عمر المدخلي بزواج ابنه الصيدلي "مازن" من ابنة أوحيد بن يحيى مذكور، وذلك في مدينة صامطة. وقد أُقيمت مراسم الزواج في ظل أجواء عائلية، اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات السامية بمنع التجمعات. Advertisements 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 12:40 AM "المدخلي" يحتفل بزواج "مازن" وسط الإجراءات الاحترازية "المدخلي" يحتفل بزواج "مازن" وسط الإجراءات الاحترازية احتفل أحمد بن عمر المدخلي بزواج ابنه الصيدلي "مازن" من ابنة أوحيد بن يحيى مذكور، وذلك في مدينة صامطة. وقد أُقيمت مراسم الزواج في ظل أجواء عائلية، اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات السامية بمنع التجمعات. الكلمات المفتاحية ، "المدخلي" يحتفل بزواج "مازن" وسط الإجراءات الاحترازية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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