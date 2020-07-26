، "المسند": أقترح أن يكون الدوام في الصيف ‏من 6 ص حتى 12م بسبب الاحترار العالمي وتغير المناخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقترح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تقديم الدوام الرسمي في فصل (الصيف) ‏أو خلال إجازة المدارس الصيفية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف النهار؛ تفاعلاً مع الاحترار العالمي وتغير المناخ والتزايد المطرد في درجات الحرارة التي تشهدها منطقتنا التي تسجل أعلى درجات حرارة في العالم في الصيف!

وقال في مقالة بعثها إلى "الخليج 365": "حديث الناس كل الناس في مثل هذه الأيام عن شدة الحر، وآثاره السلبية على الإنسان والحيوان، والنبات، بل وحتى على الممتلكات، في ظل ‏تزايد مطرد في درجة الحرارة في فصل الصيف خلال العقود الأخيرة بصورة غير مسبوقة، حتى بات خبر وصول درجة الحرارة بحر ‏الخمسينات أمرًا مسموعًا، وأخشى أن يكون مألوفًا في ظل الارتفاع المتزايد والمتكرر في درجة الحرارة خصوصًا في منطقتنا".

وأشار ‏إلى أن "حوض الخليج العربي يُسجل أعلى درجات حرارة في العالم قاطبة وذلك في فصل الصيف؛ مما أعيا الناس، وأنهكهم في حياتهم، وفي ‏مزارعهم، وفي مواشيهم، وفي ممتلكاتهم، بل وحتى في ‏ فواتيرهم".

وأضاف: "عليه وفي ظل أجواء مشمسة وملتهبة طوال فصل الصيف، فلذلك أقترح أن نتفاعل ونتعايش مع الاحترار العالمي وتغير المناخ، والتي ‏يصعب إيقافها وحلها، ولكن يسهل علينا التخفيف من مظاهرها، والتكيف مع سلوكها المتطرف عبر التعايش".

وتابع "المسند": "لأن فصل الصيف يمتد في السعودية نحو خمسة أشهر، ‏وهي (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس‏، سبتمبر) منها أقترح أن يبدأ الدوام الرسمي من ‏الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وذلك في فصل الصيف، أو خلال إجازة المدارس الصيفية".

ومضى أستاذ المناخ في جامعة القصيم قائلاً: "لعل مستعجلاً أن يعترض!! بحجة أن لدينا سلوكًا اجتماعيًا يصعب تغييره، وهو السهر المفرط الذي اعتدنا عليه، والذي قد لا يتيح نجاح ‏التجربة، فأقول: إن الإنسان سريع التأقلم مع الظروف ومع الأنظمة الحازمة، فعندما تُقر هذه الفكرة سيخلد الموظف إلى النوم مبكرًا، ولنا في ‏سلوكنا في رمضان وقدرة تغيير ساعتنا البيولوجية دليل وحجة، ولنا في فترة الحظر إبان جائحة كورونا برهان أيضًا".

وأردف: "فانظر كيف استطعنا ‏التأقلم مع ظروف استثنائية صعبة في شتى مجالات الحياة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها وعادة الشعوب المنتجة أن تخلد ‏إلى النوم مبكرًا فالألمان عند الساعة 10:00م، والفرنسيون 10:30م، والإيطاليون 11:00م على وجه العموم".فصل الصيف