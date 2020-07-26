، إعادة فتح مركز تسوُّق شهير بمكة بعد تعقيمه بالكامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب رصد حالات مصابة بـ" كورونا " بين موظفين بالمركز

أعلن مركز التسوُّق الشهير بمكة المكرمة إعادة فتح أبوابه أمام المتسوقين بعد عشرة أيام من الإغلاق للتعقيم على خلفية رصد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين في المركز.

وأعلن مركز التسوُّق الشهير بمكة المكرمة عبر موقعه على "تويتر" فتح أبوابه للمتسوقين، وذلك بعد تعقيم المركز لمدة ١٠ أيام بالتعاون مع وزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة، مطالبًا بالحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسوق.

وكانت "صحة مكة"، بمشاركة الجهات الرقابية، قد أغلقت قبل عشرة أيام مركز التسوق الشهير لرصد حالات مصابة بفيروس ‎كورونا المستجد بين الموظفين به، قبل أن يتم إعادة فتحه من جديد بعد استكمال عمليات التعقيم.فيروس كورونا الجديد