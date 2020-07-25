شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: لبنان 175 إصابة جديدة وليبيا 123 والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت لبنان 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 144 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و31 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3582 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 9576 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1671، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 47.

فيما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتماثل ست مصابين للشفاء ووفاة حالة واحدة.

وقال المركز في بيان اليوم إنه تسلم 1074 عينة للكشف عن الفيروس، ليتبين إصابة 123 عينة بالفيروس بواقع 66 حالة جديدة و 57 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 951 عينة بينها ست حالات شفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 2.547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 1.979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء.