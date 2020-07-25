كم تبقى على موعد وقفة عرفة ؟

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن وقفة يوم عرفة ستوافق يوم الخميس المقبل 30 يوليو، وعيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليو ليتبقى فقط 4 أيام على يوم عرفة.

يشار إلى أن حجاج بيت الله الحرام، الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، بدؤوا الوصول إلى مكة المكرمة ، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا.

فضل يوم عرفة:

فضل يوم عرفة‎ عظيم، حيث يعتبر من أفضل الأيام عند المسلمين، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفات الذي يعد أهم أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الحج عرفة”.

واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ”. أخرجه مسلم.

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وأيضًا ما يؤكد فضل يوم عرفة حديث مسلم: “مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ”.

كما أن صوم النافلة له مزايا عديدة من أعظمها أنه يباعد وجه صاحبه عن النار، ويحجبه منها ويحاج صومه عنه فقد قال صلى الله عليه وسلم: “ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا”.

وأيضًا ما قيل في فضل يوم عرفة وصيامه، أنه دليل على محبة الله للعبد، فما أن يكثر من الصيام إلا ويحبه ربه، ومن أحبه ربه وضع له القبول في الأرض وفي السماء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي: “ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه”.

وأوضحت هيئة كبار العلماء سابقًا أن “من صام يوم عرفة فله أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام (أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده). يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى، أما الحاج فلا يسن له صيام هذا اليوم.. ابن باز رحمه الله”.

وأكدت كبار العلماء أن من تعظيم شعيرة الحج أن تؤدى كما أدها النبيﷺ، قال ﷺ: (خذوا عني مناسككم).

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