شكرا لقرائتكم مصادرة 17 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-25 مصادرة 17 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة في القصيم متابعات الخليج 365 - القصيم صادرت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة، 17 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. Advertisements وقالت أمانة القصيم: إن ذلك تم ‫خلال الثلاثة أسابيع الماضية، بعد تنفيذ جولات رقابية مكثفة على أسواق الخضار والفواكه لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 17 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.