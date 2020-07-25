إقبال على سوق المواشي في تبوك والخروف النجدي يبدأ من 1300 ريال

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

يشهد سوق المواشي بمدينة تبوك الواقع في المنطقة الصناعية شمال المدينة في مثل هذه الأيام من كل عام كغيره من أسواق المواشي في مناطق ومحافظات المملكة حركة شرائية مكثفة، يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم وكل له طريقته وأسلوبه في جذب انتباه الزبون وإقناعه بالشراء، وسط إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية تقرباً إلى الله عز وجل واقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم .

أسعار المواشي:

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها مثل “الخروف النعيمي” الذي تتراوح أسعاره من 1200 إلى 1800 ريال حسب الحجم، فيما وصل سعر الخروف “النجدي” من 1300 إلى 2000 ريال، و”الحري ” تتراوح أسعاره من 1400 إلى 1700 ريال.

وأكد تجار المواشي توفر الأضاحي بجميع أنواعها، مشيرين إلى أنهم يطبقون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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من جهة أخرى ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ، أسوةً ببقية مناطق المملكة جولات إرشادية في سوق المواشي تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية المناسبة ومطابقتها الشروط والمواصفات الشرعية والصحية، حيث يقوم أخصائيون وبيطريون من الفرع بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة طبقاً للشروط الشرعية منها والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها, كما تشمل الخدمات كذلك الإجابة على استفسارات مربي الأغنام عن النظام الأمثل لتغذية المواشي, و توعية مربي المواشي بفترة التحريم للأدوية البيطرية واللقاحات وهي تختلف من منتج إلى آخر، بالإضافة إلى عمل جولات رقابية وتفقدية داخل السوق للكشف عن المواشي المصابة مراعاة للصحة العامة .

ذبح الأضاحي:

وفي ذات الصدد أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لعيد الأضحى المبارك ، وإتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ” ذبح الأضاحي ” لعام 1441هـ ، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين .

وأكدت ” الأمانة ” على جاهزيتها في رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ ، وبأعلى طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و”بروتوكولات” التدابير الوقائية للنشاط المتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه توزع على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ ، مشيرةً إلى إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات عند المداخل ، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات ، مبينةً أنها ستقوم بتكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وادارة المسالخ وأسواق النفع العام للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية وذلك قبل منحها الترخيص بالذبح ، وتطبيقها الاشتراطات والتدابير الاحترازية كافة الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا – لاقدر الله –

ولفتت أمانة تبوك إلى تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وستقام جولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومعاقبة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملحوظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .

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