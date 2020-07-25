استئصال ورم وزنه 2 كيلو من فخذ معمّر بالرياض

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

نجح فريق طبي بجراحة العظام في غضون ثلاث ساعات بإحدى المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض من استئصال ورم كامل بغشائه الحاوي ويزن 2 كجم من الفخذ الأيسر لمعمّر سعودي كان يعاني من تورُّم وضعف في حركة أطراف قدميه حدّ من قدرته على رفع الطرف السلفي.

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أوضح أستاذ واستشاري جراحة العظام والمفاصل وأورام العظام في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور فوزي الجاسر أن العملية أجريت للمريض البالغ من العمر 102 عام بعدما حضر إلى المستشفى وهو يشكو من آلام شديدة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على تحريكها، وبعد الكشف السريري وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة والرنين المغناطيسي، أظهرت النتائج وجود ورم كبير الحجم بين العضلات الخارجية للفخذ الأيسر.

وقال: بعد دراسة الحالة بشكل دقيق ومناقشة الفريق الطبي مع أطباء التخدير، والاطلاع على تفاصيل العملية والمخاطر التي قد تنتج عنها تقرر إجراء التدخل الجراحي لاستئصال وإزالة الورم المسبب للضغط الموجود على الأعصاب.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر تجهيز المريض للعملية التي جرت تحت التخدير الجزئي تم خلالها ولله الحمد استئصال الورم كاملًا بغشائه الحاوي، مع التأكُّد من عدم وجود أي مضاعفات للمريض، ونجحت العملية، وتماثل المريض للشفاء، وخرج الآن من المستشفى وهو في صحة وعافية.

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