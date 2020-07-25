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#عاجل | أمانة عسير تغلق فعالية ترفيهية مخالفة للإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
أغلقت أمانة منطقة عسير إحدى الفعاليات الترفيهية المخالفة للإجراءات النظامية في مدينة أبها.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية ضبطت إحدى الفعاليات الترفيهية المخالفة للأنظمة، مشيراً إلى أنه تَبين بأن الفعالية أُقيمت على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها دون الحصول على التراخيص اللازمة، علاوةً على عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، وعدم توفر وسائل السلامة؛ حفاظاً على سلامة الزوار .
وأشار الحميدي إلى أنه تم إغلاق الفعالية فوراً، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق صاحب الفعالية وفق الأنظمة المعمول بها.
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