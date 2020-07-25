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انقطاع خرطوم تعبئة البنزين في محطة وقود عسير والمدني يتدخل
عمل على احتواء الموقف لمنع أي حدث قد ينتج عنه اشتعال النار
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
تلقى مدني قرضة بعقبة ضلع، التابعة لمنطقة عسير، مساء اليوم السبت، بلاغًا من محطة ضلع البترولية بوجود حادث انقطاع خرطوم البنزين الخاص بتعبئة المركبات.
وبحسب المدني، فإن السبب في ذلك كان انشغال أحد المواطنين عن وجود خرطوم التعبئة في خزان مركبته عند قيام عامل المحطة بتعبئة الوقود ليقوم بتحريك المركبة والتقدم بها؛ مما تسبب في انقطاعه وانسكاب مادة البنزين على الأرضية بشكل كبير.
واتصل مسؤول المحطة بالدفاع المدني لتقوم فرقة الدفاع المدني بدورها على الفور بمباشرة الموقع والعمل على إنشاء طوق أمني على المحطة؛ لمنع المركبات من الاقتراب والدخول إلى ساحة المحطة وفصل التيار الكهربائي واحتواء الموقف؛ لمنع أي حدث قد ينتج عنه اشتعال النار في محطة الوقود.
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