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تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في تدمير عدد كبير من البيوت المحمية والحقول المكشوفة في عديد من مزارع مركز الصعبية التابع لمحافظة مهد الذهب.
وقال عددٌ من المزارعين هناك، إن الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تأثرت بها المنطقة اليوم السبت؛ لم تقتصر على التجهيزات الخاصة بالبيوت المحمية، إذ تضررت الكثير من الأشجار التي بدأت مرحلة الإثمار، مقدرين عدد المزارع المتضررة في مركز الصعبية بين أربع إلى سبع مزارع تقريبًا، كما أن المزارع المتضررة تتراوح مساحتها بين واحد هكتار إلى ستة هكتارات تقريبًا، وأن المشكلة تكمن في تدمير الخضراوات التي شارفت على الإنتاج.
وأضافوا أن الخيار والفلفل الرومي في المزارع تعد الأكثر تضررًا في البيوت المحمية، إذ وصلت نسبة التدمير إلى 80 % تقريبًا.
أمطار
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 12:00 AM
تأثرت بها أشجار مُثمرة بالإضافة إلى الخيار والفلفل الرومي بنسبة 80%أمطار المهد .. تضرر هكتارات من المزارع والبيوت المحمية بـ"الصعبية"
تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في تدمير عدد كبير من البيوت المحمية والحقول المكشوفة في عديد من مزارع مركز الصعبية التابع لمحافظة مهد الذهب.
وقال عددٌ من المزارعين هناك، إن الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تأثرت بها المنطقة اليوم السبت؛ لم تقتصر على التجهيزات الخاصة بالبيوت المحمية، إذ تضررت الكثير من الأشجار التي بدأت مرحلة الإثمار، مقدرين عدد المزارع المتضررة في مركز الصعبية بين أربع إلى سبع مزارع تقريبًا، كما أن المزارع المتضررة تتراوح مساحتها بين واحد هكتار إلى ستة هكتارات تقريبًا، وأن المشكلة تكمن في تدمير الخضراوات التي شارفت على الإنتاج.
وأضافوا أن الخيار والفلفل الرومي في المزارع تعد الأكثر تضررًا في البيوت المحمية، إذ وصلت نسبة التدمير إلى 80 % تقريبًا.
، أمطار المهد .. تضرر هكتارات من المزارع والبيوت المحمية بـ"الصعبية" ،
المصدر : الخليج 365
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