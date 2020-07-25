محمد بن مسعود - الدمام - دعت لتجاهلها وعدم التعاطي معها حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج. ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.البنوك السعودية 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 11:36 PM دعت لتجاهلها وعدم التعاطي معها Advertisements "البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية" "البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية" حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج. ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال. الكلمات المفتاحية ، "البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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