، بلديات جنوب جدة تزيل 10 آلاف متر مربع بدون مستمسكات شرعية ،

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أزالت بلديات جنوب جدة التابعة لأمانة محافظة جدة خلال شهر ذي القعدة الماضي تعديات في مواقع تابعة لنطاقها على مساحة تقدر بنحو عشرة آلاف متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.
وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، وكيل الأمين للبلديات الفرعية، أن بلديتَي الجنوب والمليساء أزالتا ثمانية مواقع غير نظامية، وبدون مستمسكات شرعية، في نطاق بلديات جنوب جدة، وذلك بعد استكمال الإشعارات النظامية.
وأضاف الزهراني بأن هذه المواقع هي أسوار وغرف.
الجدير بالذكر أن البلديات الفرعية مستمرة في جهودها لإزالة التعديات، والحفاظ على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وبلا تهاون.
ووجهت الأمانة شكرها للسكان على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضي الحكومية بالتبليغ عن أية مخالفات بلدية، من خلال التواصل عبر قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940 والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة، ومواقع التواصل الاجتماعي".
إزالة تعديات أمانة جدة
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 11:27 PM
ضمن جهود "الأمانة" للمحافظة على الأراضي الحكومية من التعدياتبلديات جنوب جدة تزيل 10 آلاف متر مربع بدون مستمسكات شرعية
أزالت بلديات جنوب جدة التابعة لأمانة محافظة جدة خلال شهر ذي القعدة الماضي تعديات في مواقع تابعة لنطاقها على مساحة تقدر بنحو عشرة آلاف متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.
وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، وكيل الأمين للبلديات الفرعية، أن بلديتَي الجنوب والمليساء أزالتا ثمانية مواقع غير نظامية، وبدون مستمسكات شرعية، في نطاق بلديات جنوب جدة، وذلك بعد استكمال الإشعارات النظامية.
وأضاف الزهراني بأن هذه المواقع هي أسوار وغرف.
الجدير بالذكر أن البلديات الفرعية مستمرة في جهودها لإزالة التعديات، والحفاظ على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وبلا تهاون.
ووجهت الأمانة شكرها للسكان على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضي الحكومية بالتبليغ عن أية مخالفات بلدية، من خلال التواصل عبر قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940 والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة، ومواقع التواصل الاجتماعي".
، بلديات جنوب جدة تزيل 10 آلاف متر مربع بدون مستمسكات شرعية ،
المصدر : الخليج 365
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