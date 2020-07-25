شاهد.. وصول أول دفعة من الحجيج المشاركين في موسم 1441 هـ

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت المملكة، اليوم السبت، وصول أول طلائع الحجاج المشاركين في موسم حج 1441 والذي سيقام بأعداد محدودة جدا لمنع تفشي فيروس شهدت المملكة، اليوم السبت، وصول أول طلائع الحجاج المشاركين في موسم حج 1441 والذي سيقام بأعداد محدودة جدا لمنع تفشي فيروس كورونا إلى مدينتي جدة ومكة المكرمة. ووثقت عدد من الصور وصول الحجيج إلى المملكة وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد. Advertisements

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