شكرا لمتابعة خبر عن عضو الإفتاء بالقصيم يكشف عن أخطاء يقع فيها البعض خلال العشر من ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أوضح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله الطيار أن هناك أخطاء يقع فيها البعض في العشر من ذي الحجة، لأنها من الأزمنة الفاضلة التي خصّها الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل، ونصّ النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها.

ولفت إلى أن من تلك الأخطاء عدم التهيؤ لاستقبال العشر وتجديد التوبة واستحضار النية والتخطيط لاغتنام ساعاتها ولياليها بما ينفع المسلم، إغفال سنة التكبير والتهليل والتحميد، وذلك بداية من دخول عشر ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق، مبينا فضل التكبير.

وأبان أن من الأخطاء التكبير الجماعي وجهر النساء بالتكبير والزيادة في الصيغ الواردة فيه، وصيام أيام التشريق وهو منهي عنه، وعدم صيام يوم عرفة وإهمال الدعاء في ذلك اليوم، وعدم اغتنام هذه الأيام الفضيلة.