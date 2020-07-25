شاهد.. لحظة مداهمة مستودع يغش في قطع غيار السيارات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت الفرق الرقابية في الرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة في مداهمة مستودع مخالف بالمنطقة. نجحت الفرق الرقابية في الرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة في مداهمة مستودع مخالف بالمنطقة. وقالت وزارة التجارة عبر حسابها على "تويتر"، إن المستودع يغش في قطع غيار السيارات بتزوير بيانات بلد المنشأ، وتم ضبط 40 ألف قطعة غيار مقلدة من "China" إلى "USA" تم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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