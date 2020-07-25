" الأرصاد ": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة الباحة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلي مناطق تكون السحب الرعدية ومنها الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة بدأت اليوم السبت في الساعة ٢٢:٢٠ مساءً وتنتهي غدا الأحد في الساعة ١ ظهرا.
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