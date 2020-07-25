8 نصائح عند تناول الحجاج لطعامهم هذا الموسم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصدت هيئة الغذاء والدواء 8 نصائح لحجاج هذا العام فيما يتعلق بتناول الطعام؛ حيث شددت على أهمية التأكد من صحة وسلامة الأطعمة. رصدت هيئة الغذاء والدواء 8 نصائح لحجاج هذا العام فيما يتعلق بتناول الطعام؛ حيث شددت على أهمية التأكد من صحة وسلامة الأطعمة. وتضمنت نصائح الهيئة التي نٌشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"،الأتي: 1- تأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها. 2- لا تتناول أي غذاء تشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام. 3- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين. Advertisements 4- احرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها. 5- تجنب اللحوم المطهوة غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة. 6- تأكد من تاريخ الصلاحية. 7- لا تترك الطعام مكشوفًا. 8- حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.

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