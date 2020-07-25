شاهد.. خاتم الملك عبدالعزيز الرسمي والنقش المرسوم عليه

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نشر حساب "تاريخ آل سعود"، صورة لخاتم الملك عبدالعزيز "رحمه الله" الرسمي، والذي كان يستخدمه بالختم به على مراسلاته والأوامر الصادر عنه. نشر حساب "تاريخ آل سعود"، صورة لخاتم الملك عبدالعزيز "رحمه الله" الرسمي، والذي كان يستخدمه بالختم به على مراسلاته والأوامر الصادر عنه. وأوضحت الصورة أن الخاتم بيضاوي الشكل وعليه نُقش (عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل) وكذلك عام صنع الخاتم وهو نفس العام الذي بدء المؤسس باستخدامه وكان ذلك عام 1321هـ/1903م.

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