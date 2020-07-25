شكرا لمتابعة خبر عن تغريم 16 مخالفًا لدخول المشاعر دون تصريح بـ 10000 ريال لكل شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى ، مزدلفة ، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءً من تاريخ 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق (16) مخالفاً وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (10000) ريال. وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها .

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