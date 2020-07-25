شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه رسالة هامة حول كورونا: «العزل لا يبدأ بعد إيجابية الفحوصات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جددت وزارة الصحة تحذيرها من الاختلاط عند ظهور أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد. جددت وزارة الصحة تحذيرها من الاختلاط عند ظهور أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"العزل المنزلي يبدأ فوراً مع ظهور الأعراض وليس بعد خروج النتيجة الإيجابية، عدم التزامك بالعزل خلال انتظارك للنتيجة قد ينقل العدوى لمن تحب لا سمح الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توجه رسالة هامة حول كورونا: «العزل لا يبدأ بعد إيجابية الفحوصات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.