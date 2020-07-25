شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر اختفاء آثار أصابع نبي الله إبراهيم من المقام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اختفت آثار أصابع نبي الله إبراهيم عليه السلام، من المقام المجاور للكعبة المشرفة، فيما كشف أستاذ تاريخ سر هذا الاختفاء.

وأوضح أستاذ التاريخ الحديث في جامعة أم القرى، الدكتور يوسف الثقفي، أن مقام إبراهيم بقي على حالته حتى عهد الرسول "صلّ الله عليه وسلّم"،

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وأضاف في تقرير لقناة "الإخبارية"، أنه تم إبعاد المقام عن الكعبة بمقدار 10 أمتار تقريبًا إلى جهة الشرق، لتيسير عملية الطواف على الحجاج.

وأكد أن المقام، أُجريت له تحسينات في العهدين العباسي والمملوك، وفي عهد الدولة السعودية، بدءا من وضعه في قالب مزخرف بأشكال هندسية متميزة، حتى إحاطته بزجاج غير قابل للكسر في عهد الملك فيصل.

وأشار إلى أن تعامل البشر وآثار الأزمنة المتعاقبة عليه هما من أضاعا آثار أصابع قدمي نبي الله إبراهيم.