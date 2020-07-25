شكرا لمتابعة خبر عن علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إنه " في حال انتابك شك أن شخصًا ما هو ضحية محتملة للإتجار بالأشخاص "، مشددا:" ينبغي أن تتأكد ما إذا كان عليه علامات الحرمان من الأكل والنوم أو الرعاية الصحية، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية ".

وأضاف حساب " مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص " عبر موقع " تويتر ": " من علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يبدو عليهم من الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى تقييد حريتهم ".

وأشارت اللجنة:" العامل الأجنبي الذي لا يحمل أي بطاقة هوية أو جواز سفر قد يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ".