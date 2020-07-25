شكرا لمتابعة خبر عن مشهورة تشترط 40 ألف ريال مقدما وتنسيق المكان بالورد لإعلانات الأسر المنتجة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، صور لشروط الإعلان للأسر المنتجة عند إحدى مشهورات تطبيق "سناب شات". تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، صور لشروط الإعلان للأسر المنتجة عند إحدى مشهورات تطبيق "سناب شات". وأثارت الشروط حفيظة متداولي الصور، والتي تضمنت دفع مبلغ 40 ألف ريال كاملًا قبل الحضور إلى المقر والتغطية، بالإضافة إلى التكفل بكافة المواصلات والسكن والطيران إذا كانت خارج الرياض، وتنسيق المكان بالبساط الأحمر والورد الطبيعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشهورة تشترط 40 ألف ريال مقدما وتنسيق المكان بالورد لإعلانات الأسر المنتجة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.