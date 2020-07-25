شكرا لمتابعة خبر عن خروف يخرب سيارة مواطن «رنج روفر» والأخير يسبه: «يلعن أبو جدك» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصيب مواطن بحالة صدمة بعد أن تعرضت سيارته الفارهة من نوع رنج روفر إلى التخريب بسبب خروف.

ووثق المواطن قيام الخروف بخدش سيارته الفارهة والتي يقدر ثمنها بقرابة نصف مليون ريال.

وأبدى المواطن انزعاجه الشديد من التلفيات التي حدثت في سيارته، معلقا بكلمات تؤكد على غضبه، من بينها : "يلعن أبو جدك"

وأشار إلى أن الخروف انعكس صورته على باب السيارة فظن أنه خروف آخر فقام بنطح الباب.