شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق ينبه من موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، بأن تؤثر موجة حر شديدة على جل مناطق المملكة والخليج خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذه الموجة ستؤثر أيضا على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة من نواحي عرعر ورفحاء والحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية.
وأكد أن تلك الأجواء تبدأ من منتصف هذا الأسبوع، بالتزامن مع أيام التروية وعرفة، وعيد الأضحى وأيام التشريق مع رطوبة على السواحل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق ينبه من موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.