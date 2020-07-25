شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق ينبه من موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، بأن تؤثر موجة حر شديدة على جل مناطق المملكة والخليج خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذه الموجة ستؤثر أيضا على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة من نواحي عرعر ورفحاء والحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية.

وأكد أن تلك الأجواء تبدأ من منتصف هذا الأسبوع، بالتزامن مع أيام التروية وعرفة، وعيد الأضحى وأيام التشريق مع رطوبة على السواحل.