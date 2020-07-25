لماذا لا تعود حَاسَّتَا الشم والتذوق فور الشفاء من كورونا؟.. الصحة تجيب

أوضحت تأثير الفيروس على المصاب..
أكدت وزارة الصحة، على أن عودة حاستي الشم والتذوق فور الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا تكون ببطء.
وأوضحت الوزارة أن الجسم قد يكون تعافى بالفعل من فيروس كورونا، لكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سؤال متكرر؟.. بعد الإصابة وانتهاء العزل (10) أيام لم تعد لي حاسة الشم والتذوق حتى الآن، هل يعني أنني ما زلت مصابًا؟».
وأضافت الوزارة: «لا .. فقد يكون الجسم تعافى بالفعل ولكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم، أما استعادة الحاسة مرة أخرى يكون ببطء».
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