الصحة تكشف نسب إصابات كورونا: 85% بالغون و10% أطفال و5% كبار سن

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل (2051) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (217782) حالة، فيما تم إعلان تسجيل (2201) إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (COVID–19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (264973) حالة، منها (44488) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2120) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات (2703) حالات بإضافة (31) حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة –وعددها (2201) حالة–39% منها إناث، و61% ذكور، و5% كبار سن، و10% أطفال، 85% بالغون، لافتةً إلى أنه أُجري (52812) فحصًا مخبريًّا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2999740) فحصًا؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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وجددت الصحة توصية كل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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