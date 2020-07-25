مهما كانت نتائج الفحص.. الصحة تُشدد على 14 يومًا فترة حجر منزلي للمخالط

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، على ضرورة التزام أي مخالط لمصاب بفيروس كورونا، بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا مهما كانت نتائج الفحص.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 14 يومًا هي فترة الحجر المنزلي للمخالط مهما كانت نتيجة الفحص؛ لأن حضانة الفيروس لن يظهرها أخذك العينة.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما تم تسجيل 2049 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة.

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