بالصور.. كيف تمت تهيئة «مسجد نمرة» لاستقبال حجاج هذا العام؟

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، عن كامل استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام. ووقفت الوزارة على جاهزية قطاعاتها كافةً في منطقة المشاعر المقدسة، ومن أهمها مسجد نمرة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة وتطويرها وتحديثها، نُفِّذ العام الماضي بشكل خاص يختلف عن أنواع التكييف التقليدية لتكون متماشيةً وملائمةً للمسجد دون الحاجة إلى تعديل في هيكله الإنشائي للمحافظة على طرازه المعماري.

وشهد مسجد نمرة، خلال العامين الماضيين، تنفيذ عدة مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن؛ من أهمها مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة، وتطويرها وتحديثها، الذي يعد مرحلة انتقالية في تاريخ المسجد.

وبيَّنت الوزارة أن عملية التطوير تسهم في ضخ مليون وثلاثمائة وخمسين قدمًا مكعبًا في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب، كما تضمن المشروع تركيب 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواءً نقيًّا 100%، و122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، و494 وحدة تكييف منفصل دولابي، في نقلة نوعية ونجاح بعد أكثر من أربعين عامًا من العمل بطريقة التكييف التقليدي.

وذكرت الوزارة أنه من المشروعات التطويرية لمسجد نمرة التي نفذتها، ترميم المسجد، وعزل سقف المسجد بالكامل، وتطوير وصيانة (1000) من دورات المياه للرجال والنساء، وتخصيص دورات مياه لذوي الإعاقة، وممرات ومسارات خاصة بهم، كما فُرش المسجد بأكثر من 110 آلاف متر مربع من السجاد الفاخر، وزُوِّد بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية للحجاج، وبالمعقمات وأدوات النظافة.

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وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية للتوقي من فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الحجاج وصحتهم، كما أسندت نظافة المسجد إلى شركة متخصصة بمجال التعقيم والنظافة تعمل على مدار الساعة منذ بداية شهر ذي الحجة.

كما تم تحديد مسارات للدخول والخروج وتقسيم المسجد لتفويج الحجاج وتنظيم حركتهم وتحديد مواقع جلوسهم للصلاة، مع مراعاة تحقيق التباعد بمسافة مترين بين كل حاج وآخر، من خلال وضع ملصقات تحدد مواضع الصلاة، وقد رُقِّمت وصُنِّفت بألوان مختلفة بحسب خطة التفويج المتفق عليها مع وزارة الحج، بجانب تحديد منطقتي عزل صحي، تديرهما فرقتان من الفرق الصحية، ومركز صحي داخل المسجد، وحضور فرق الهلال الأحمر، كما أُنشئ مستشفى ميداني متكامل في مؤخرة المسجد.

وكلفت الوزارة، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات؛ للوقوف الميداني على الخدمات ومتابعة أعمال شركة الصيانة والتشغيل بمسجد نمرة، وتنفيذ كافة الاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم ورفع تقارير فورية عن مستوى الخدمات، وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجد خلال موسم الحج بما يضمن سلامة المصلين كي يؤدوا نُسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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